جباليا لا ترحم..المقاومة تبتلع العدو!

فلسطين اليوم

تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، كما تخوض اشتباكاتٍ ضارية في مختلف محاور القتال، وبالتحديد في شرقي دير البلح، وسط القطاع، وفي مخيم جباليا، شمالي القطاع.

ونشرت سرايا القدس مشاهد لقصف مجاهديها جنود وآليات الاحتلال، في محاور التقدم شرق مدينة رفح، بالاشتراك مع مجاهدي القسّام.

وذكرت السرايا أنّ مقاتليها فجّروا عبوة شديدة الانفجار في قوة راجلة إسرائيلية، ثم ألحقوها بوابلٍ من قنابل "برق" المقذوفة المضادة للأفراد، موقعين أفرادها بين قتيل وجريح.

كذلك، قصفوا بوابل من قذائف "الهاون"، تجمعاً لآليات الاحتلال، في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

وبالاشتراك مع كتائب الأنصار، قصفت السرايا مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية.

ونشرت مقطعاً مصوراً لقنص قناص إسرائيلي متمركز في أحد المباني شرق مخيم جباليا.

كما أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في حماس، استهداف طائرة مروحيّة من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7"، شرق مخيم جباليا.

كما تمكّن مقاتلوها من قنص جندي إسرائيلي شرقي مخيم جباليا، ودك قوات الاحتلال المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوبي القطاع، بقذائف "الهاون".

ونشر الإعلام العسكري للكتائب مشاهد مصوّرة توثّق هذه العملية.

وفي مقطع مصوّر آخر، وثّقت القسّام، استهداف دبابتي "ميركافا" بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي، وسط مخيم جباليا، بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.