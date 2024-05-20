إيران تحدد 28 يونيو موعداً لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد

فلسطين اليوم

وافقت لجنة السلطات الثلاث في إيران، على إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في 28 حزيران/يونيو، وذلك عقب الاتفاق المبدئي الذي حصل اليوم بين مجلس صيانة الدستور ولجنة الانتخابات.

ووفق وكالة "إرنا" الإيرانية، تقرر خلال الاتفاق المبدئي أن تجرى الانتخابات في 28 حزيران/يونيو، لتعيين رئيس جديد للبلاد في 8 تموز/يوليو.

وبحسب الرزنامة الانتخابية المعتمدة، سيتم تسجيل المرشحين خلال الفترة من 10 إلى 14 حزيران/يونيو، وستكون فترة الحملة الانتخابية من 23 حزيران/يونيو حتى صباح 7 تموز/يوليو.

وكان قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، قد أعلن تولي نائب الرئيس، محمد مخبر، مهام الرئيس مؤقتاً وفقاً للمادة 131 من الدستور، داعياً إياه، ورئيسيّ السلطة القضائية والتشريعية، إلى التحضير لإقامة انتخابات رئاسية خلال 50 يوماً.