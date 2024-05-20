التعازي باستشهاد رئيسي ومرافقيه تتواصل.. والأمم المتحدة تنكس أعلامها حداداً

فلسطين اليوم

تواصل الدول تقديم تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية، باستشهاد رئيسها إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في أجواء أذربيجان الشرقية.

وفي بيان، قالت الخارجية الأميركية إنّ "الولايات المتحدة تعرب عن تعازيها الرسمية لرحيل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية وأعضاء آخرين".

بينما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ أنطونيو غوتيرش اتصل بالمندوب الإيراني في الأمم المتحدة، ونقل تعازيه بوفاة الرئيس ومساعديه.

وأعلنت الأمم المتحدة تنكيس العلم، غداً الثلاثاء، عند الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك حداداً على حادثة المروحية.