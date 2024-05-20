لبنان: المقاومة تستهدف مواقع للاحتلال على طول الحدود.. وتزف ثلاثة شهداء

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، أنّ مجاهديها استهدفوا موقع جل العلام الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

كما أكدت المقاومة في بيانات منفصلة، استهدافها موقعَي المطلة والمرج الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة، بالإضافة إلى استهداف موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابة مباشرة فيه.

كذلك، أعلنت المقاومة استهداف موقع ‏المالكية وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيطه بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة‏، واستهداف مكان استقرار وتجمع الضباط في مركز لـ"جيش" الاحتلال عند المدخل الشرقي لقرية الغجر وإصابته بشكل مباشر، وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح، مؤكدةً مشاهَدة عملية نقل الإصابات من المكان.

وعرضت المقاومة الإسلامية مشاهد تظهر استهدافها تجهيزات تجسسية وتموضعات تابعة لـ"جيش" الاحتلال عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وتحديداً في ثكنة "برانيت" وموقع الرمتا ومستوطنة المطلة.

وفي سياق متصل، زفت المقاومة الشهداء على طريق القدس، محمد عباس عباس "محمد جواد" من بلدة باريش في جنوبي لبنان، وميلاد عدنان الحجيري "هادي" من مدينة بعلبك في البقاع، وحسين علي علي حسن "أبو علي الكرار" من بلدة بدنايل في البقاع.