السيد نصر الله يُبرق إلى السيد خامنئي معزياً باستشهاد رئيسي ورفاقه

فلسطين اليوم

تقدّم الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الاثنين، بواجب العزاء إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، والقيادة والشعب الإيرانيين، باستشهاد الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، ورفاقه.

وتوجّه السيد نصر اللهـ في برقية، إلى السيد خامنئي، باسم حزب الله ومجاهديه وعوائل شهدائه وجرحاه وعموم جمهور المقاومة، قائلاً: "نشارككم كل مشاعر فَقْد هؤلاء القادة الكرام ومعانيه، في هذه المرحلة الحساسة، وأنتم تقودون الأمة الإسلامية في صراعها المرير مع قوى الاستكبار والهيمنة".

وقال السيد نصر الله إنّ السيد رئيسي كان "مجاهداً وخدوماً ووفياً"، كما أنّ وزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، "حمل راية الدفاع عن المقاومة في كل المحافل الدولية".

وكان حزب الله في لبنان تقدّم، في وقتٍ سابق اليوم، بأرّ التعادي إلى إيران وشعبها ومسؤوليتها، وإلى السيد خامنئي، ومسلمي العالم وأحراره، باستشهاد السيد رئيسي والوفد المرافق له، في حادثة سقوط الطائرة.

وقال حزب الله، في بيان: "لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب، منذ زمن طويل، فكان لنا أخاً كبيراً ‏وسنداً قوياً ومدافعاً ‏صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة، وفي مقدّمتها القدس وفلسطين، ‏وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها ‏في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها".