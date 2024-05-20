282 شهيدا وجريحا في 10 مجازر جديدة بقطاع غزة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر جديدة ضد العائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 106 شهداء و 176 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 227 تواليا، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35562 شهيدا و 79652 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونبهت إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.