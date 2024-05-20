المقاومة الإسلامية تدمر جزءاً من ثكنة برانيت ومشاهد جديدة من عمليات أخرى

فلسطين اليوم

واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله"، عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني ومستوطناته عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

ورداً على ‌‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة ‌‏الناقورة، إستهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل، ‌‏ما أدى إلى تدمير جزء منها، وإصابة عدد من جنود العدو وإشتعال النيران فيها.

وإستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابتها إصابة مباشرة. واستهدفت أيضاً ثكنة ‏راميم بصواريخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.

ووزعت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية إستهداف تجهيزات تجسسية وتموضعات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

واستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏بالصواريخ الموجهة مركزاً للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر، وأصابوا بشكل ‌‏مباشر مكان استقرار وتجمع ضباط العدو وأوقعوهم جميعاً بين قتيل وجريح، وقد شوهدت عملية ‏نقل الإصابات ‏من المكان.‏

كما استهدفت المقاومة، موقع ‏المالكية وانتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بقذائف المدفعيّة وتم تحقيق إصابات مباشرة، وأيضاً موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة. كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (16:50) ‏موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، وعند الساعة (17:00) موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة.

المقاومة تزف عدداً من الشهداء

وزفت المقاومة الاسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد عباس مهدي مهدي “أبو الفضل” مواليد عام ١٩٩٧ من بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وزفت أيضاً المقاومة الشهيد المجاهد رائف عبد النبي مليجي “ربيع” مواليد عام ١٩٥٧ من بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وزفت المقاومة الشهيد المجاهد محمد عباس عباس “محمد جواد” مواليد عام ١٩٩٧ من بلدة باريش في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت الشهيد المجاهد ميلاد عدنان الحجيري “هادي” مواليد عام 1993 من مدينة بعلبك في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.