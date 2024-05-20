المقاومة الإسلامية تدمر جزءاً من ثكنة برانيت بعد استهدافها بصاروخ “بركان”

فلسطين اليوم

واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني ومستوطناته عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

ورداً على ‌‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة ‌‏الناقورة، إستهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل، ‌‏ما أدى إلى تدمير جزء منها، وإصابة عدد من جنود العدو وإشتعال النيران فيها.

وإستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابتها إصابة مباشرة. واستهدفت أيضاً ثكنة ‏راميم بصواريخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.

وزفت المقاومة الاسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد عباس مهدي مهدي “أبو الفضل” مواليد عام ١٩٩٧ من بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس، كما زفت المقاومة الشهيد المجاهد حسين علي علي حسين “أبو علي الكرار” مواليد عام 1989 من بلدة بدنايل في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس، وزفت أيضاً المقاومة الشهيد المجاهد رائف عبد النبي مليجي “ربيع” مواليد عام ١٩٥٧ من بلدة الناقورة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.