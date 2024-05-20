الصحة: 10 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، بارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 106 شهيد و 176 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.



وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 35562 شهيد و 79652 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.