الاحتلال يهدم بناية من أربعة طوابق في ارطاس جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، بناية سكنية في قرية ارطاس، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت بناية مكونة من أربعة طوابق تقع في منطقة "عطان"، وتعود ملكيتها للمواطن يوسف الأطرش من الولجة.

وأشار رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، إلى أن هناك تصعيدا واضحا في الفترة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال بحق أهالي أرطاس، من خلال هدم عدد من المنازل وإخطار أخرى بوقف البناء، كذلك الغرف الزراعية والاقتحامات المتكررة للمستوطنين لأراضي القرية ومحاولة الاستيلاء عليها.