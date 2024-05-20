القسام تنشر مشاهد من التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال شرق جباليا

فلسطين اليوم

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في محور التوغل شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، خلال الأيام الماضية نفذت سلسلة عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور عدة من قطاع غزة لاسيما مخيم جباليا شمالا والمناطق الشرقية من رفح جنوبا.

فيما استمرت الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في مخيم جباليا.

حيث استهدف مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام أمس دبابة ميركافا، واشتبكوا مع قوة راجلة بجوار الآلية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وأجهز المقاومون على قوة إسرائيلية خاصة في شارع الألباني بمخيم جباليا.

كما أعلن الفصيلان المقاومان تفجير دبابة ميركافا بالعبوات الناسفة في شارع العجارمة بالمخيم.