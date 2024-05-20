نادي الأسير: 8800 حالة اعتقال بالضفة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

وثّق نادي الأسير الفلسطيني، اعتقال قوات الاحتلال لـ 26 مواطنًا من محافظات الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ بينهم أسرى محررون.

وذكر نادي الأسير في بيان اليوم الإثنين، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وطالت 21 مواطناً بينهم أسرى أفرج عنهم مؤخراً وأعاد الاحتلال اعتقالهم، ومحافظة رام الله.

وتابع: "رافق عمليات الاعتقال اقتحام وتنكيل واسع، واعتداءات بالضرب المبرّح، بالإضافة إلى تخريب وتدمير في منازل المواطنين".

واعتبر نادي الأسير أن ذلك يأتي ضمنّ سياسة "العقاب الجماعي؛ الذي يستخدمه الاحتلال بحقّ الأسرى وعائلاتهم".

ولفت النظر إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد الـ 7 من أكتوبر، بلغت نحو 8800 حالة، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأكمل: "حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات العقاب الجماعيّ الذي يشكّل أداة مركزية في استهداف المواطنين".