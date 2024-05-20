الجهاد الإسلامي تنعي الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما

فلسطين اليوم

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بخالص العزاء والمواساة لقائد الثورة الإسلامية في إيران السيّد علي خامنئي، وللشعب الإيراني، باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما أثناء تأدية مهامهما في خدمة الشعب الإيراني.

وأضافت الحركة في بيان صحفي “إن استشهاد الرئيس ووزير خارجيته هو خسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية لحضورهم الهام والمميز في مسيرة إيران، وحضورهم الدائم على مسرح السياسة الدولية والإقليمية”.

وأكدت أن “فقدانهم يعتبر خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة، حيث كان لهم دور بارز وواضح في دعم ومساندة جهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وفي مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني المستمر”.

وختمت الحركة بيانها، بالتعبير عن يقينها بأن الجمهورية الإسلامية في إيران قادرة على تجاوز هذه المحنة الأليمة، كما تجاوزت جميع الصعوبات والتحديات طوال مسيرتها الممتدة عبر العقود السابقة، مؤكدة على تضامنها وتعاطفها الكامل مع الشعب الإيراني في هذه المناسبة الحزينة.