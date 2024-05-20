تظاهرات للمستوطنين تحت عنوان "يوم التشويش"

فلسطين اليوم

أعلن المستوطنون المتظاهرون ضد حكومة الاحتلال، انطلاق "يوم التشويش" بالتزامن مع افتتاح الدورة الصيفية "للكنيست"، اليوم.

حيث توجهت أعداد كبيرة من المستوطنين، إلى القدس المحتلة، مشياً على الأقدام، على طريق "شارع رقم واحد".

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت، في بيان لها، عن قيامها، في وقت سابق صباح اليوم، باعتقال12 متظاهراً، خططوا، بحسبها، إلى إغلاق "شارع رقم واحد"، وهو المحور الرئيسي المؤدي إلى مدينة القدس، بواسطة مركبات خططوا إلى إضرامها بالنيران.

ويتوقع أن تنظّم تظاهرة كبيرة أمام مبنى "الكنيست" عند الساعة الخامسة عصراً، اليوم.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم السبت، بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة طالبت ما يسمى وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، وسائر المسؤولين بإزاحة لائيس حكومة الاحتلال بنيامبن نتنياهو عن الحكم.

ورأت عائلات الأسرى، في بيان، أن نتنياهو أفشل التوصل إلى صفقة تبادل، وأنه يجب منعه من الانفراد باتخاذ القرار، وإزاحته فوراً عن الحكم "لأنه ترك أبناءنا يواجهون الموت".

كما قالتعائلات الأسرى إنّ توسيع العملية العسكرية في رفح يعني التخلي عن الأسرى الأحياء، وأن حكومة نتنياهو تخلت عنهم عبر اتخاذها قرار العملية.

وأشارت عائلات الأسرى إلى أنها ستشوّش على جلسات "الكنيست"، بدءاً من الإثنين.