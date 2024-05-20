حزب الله برسالة تعزية في استشهاد رئيسي وأمير عبد اللهيان: كانا داعمين أساسين لقضايا الأمة

فلسطين اليوم

تقدّم حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، بأحرّ التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها ومسؤوليها، ولقائد الثورة السيد علي خامنئي، وإلى مسلمي وأحرار العالم، في استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان وممثل السيد خامنئي في ‏محافظة آذربيجان السيد محمد علي آل هاشم، في حادثة سقوط الطائرة، والوفد المرافق.

وفي بيان، قال حزب الله: "لقد عرفنا سماحة الرئيس الشهيد عن قرب منذ زمن طويل، فكان لنا أخاً كبيراً ‏وسنداً قوياً ومدافعاً ‏صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة وفي مقدمها القدس وفلسطين، ‏وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها ‏في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها، كما ‏كان خادماً مخلصاً وصادقاً لشعب إيران العزيز ونظام ‏الجمهورية الإسلامية ‏الشامخ، وعضداً وفياً لسماحة الإمام القائد، كما كان أملاً كبيراً لكل ‌‏المضطهدين والمظلومين".‏

وكذلك، "كان الأخ العزيز الشهيد الدكتور حسين أمير عبد اللهيان في جميع مواقع ‏المسؤولية وآخرها ‏في وزارة الخارجية، الوزير الحاضر النشيط والمضحي وحامل ‏الراية في جميع المحافل السياسية ‏والدبلوماسية في العالم والمحب لحركات المقاومة ‏والمتفاني في نصرتها ودعمها". ‏

وتمنّى الحزب أن "يمّن على ‏الجمهورية الإسلامية وقادتها وشعبها بتجاوز ‏هذه المحنة بصبر جميل وعزم راسخ على مواصلة ‏طريق الإمام الخميني العظيم ‏الراحل وكل الشهداء". ‏

واستشهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في حادثة تحطم المروحية التي كانت تقلّهم في أجواء أذربيجان الشرقية.

وأعلن قائد فيلق عاشوراء التابع لحرس الثورة في إيران أنّ حصيلة تحطم الطائرة المروحية الإيرانية هي ثمانية شهداء.