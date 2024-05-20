النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر يتولى مسؤوليات الرئاسة

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف للتلفزيون الإيراني إنّه وفقاً للقانون وبموافقة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران يتولى النائب الأول للرئيس مسؤوليات الرئاسة.

وتنص "المادة 131" من الدستور الإيراني على أن يتولى النائب الأول للرئيس مهام رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته في حال وفاته، وذلك بموافقة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، لمدة أقصاها 50 يوماً.

واتخذ الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي قراراً في 8 آب/أغسطس 2021، بعد توليه الرئاسة، بتعيين محمد مخبر نائباً له. مخبر ولد في أيلول/سبتمبر 1955 في محافظة خوزستان، وتلقى دراسته التعليمية الأولى في دزفول والأهواز، قبل أن يتجه في اختصاصه الجامعي نحو القانون، ويحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي.

عمل محمد مخبر ضابطاً في الهيئة الطبية التابعة لحرس الثورة خلال الحرب الإيرانية - العراقية، وشغل عدة مناصب رسمية في محافظة خوزستان الغنية بالنفط في جنوب غربي البلاد، كما عمل رئيساً تنفيذياً لشركة دزفول للاتصالات في مرحلة التسعينيات.

عُين في مطلع العقد الأول من القرن الـ21 نائباً للرئيس التجاري لمؤسسة "مستضعفان"، كما عُيّن رئيساً لمجلس إدارة بنك سينا.

تولى منذ عام 2007 رئاسة "لجنة تنفيذ أوامر الإمام الخميني"، بقرار من قائد الثورة والجمهورية الإسلامية. ومن أهم إجراءاته في اللجنة:

تأسيس مؤسسة "بركت".

تأسيس مؤسسة "إحسان".

تأسيس مجموعة "تدبير" للتنمية الاقتصادية.

تدشين مقر "إزالة الحرمان وتحقيق التقدم".

الإشراف على إنتاج أوّل لقاح كورونا إيراني "كوف إيران بركت".

وأُدرج في كانون الثاني/يناير 2021 في لائحة العقوبات من جانب وزارة الخزانة الأميركية.