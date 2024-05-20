إيران: سنكمل مسيرة الشهيد رئيسي دون أي خلل

الساعة 10:11 ص|20 مايو 2024

فلسطين اليوم

أكدت الحكومة الإيرانية أّنّ الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي لم يتوان أبداً عن خدمة البلاد، والمضي في مسيرة تطويرها وازدهارها وكان خادماً للشعب ومحبوباً. 

وشدّدت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، على استكمال مسيرة الشهيد رئيسي "في خدمة البلاد دون أي خلل"، معزّية الشعب الإيراني وقائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي بهذا المصاب.

وفجر اليوم، أعلن استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في حادثة تحطم المروحية التي كانت تقلّهم في أجواء أذربيجان الشرقية، وذلك أثناء أداء واجب العمل.