إيران: سنكمل مسيرة الشهيد رئيسي دون أي خلل

فلسطين اليوم

أكدت الحكومة الإيرانية أّنّ الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي لم يتوان أبداً عن خدمة البلاد، والمضي في مسيرة تطويرها وازدهارها وكان خادماً للشعب ومحبوباً.

وشدّدت الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، على استكمال مسيرة الشهيد رئيسي "في خدمة البلاد دون أي خلل"، معزّية الشعب الإيراني وقائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي بهذا المصاب.

وفجر اليوم، أعلن استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في حادثة تحطم المروحية التي كانت تقلّهم في أجواء أذربيجان الشرقية، وذلك أثناء أداء واجب العمل.