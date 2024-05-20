مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأشاروا إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها، خاصة عند أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد.