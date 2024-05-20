وسط مواجهات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الاثنين- حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية واقتحمت منازل المواطنين ونفذت اعتقالات وسط مواجهات في عدة محاور.

ففي الخليل، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت 14 مواطنًا على الأقل، وهم: ١- الأسير المحرر مقداد عمر القواسمة

٢- وسام حسام القواسمة ٣- يوسف سعد القواسمة ٤- مصطفى عبد القادر ادريس ٥- همام جمال شاور ٦- أمين برهان الجنيدي ٧- أحمد خالد الجنيدي ٨- عبد الله حاتم الجعبري ٩- تقي الهشلمون ١٠- حاتم حازم زغير ١١- الشقيقان عمار ورضا جبريل من مخيم العروب. ١٢- مشير حسن اخليل من بلدة بيت أمر. ١٣- الأسير المحرر يعقوب الحيح وشقيقه صهيب من بلدة صوريف.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة من جهة قرية الشواورة، وتمركزت قبالة منازل عائلة ذويب، دون ان يبلغ حتى الآن عن دهم لمنازل المواطنين او اعتقالات.

وأغلقت قوات الاحتلال بالجيبات العسكرية مدخلي زعترة الشرقي والغربي، ومنعت الدخول أو الخروج من البلدة وإليها.