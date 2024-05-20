شهداء وإصابات بينهم أطفال في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ227 على التوالي، عدوانه على مناطق عدة في قطاع غزة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة، أطلقت قذائف على المناطق الشرقية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارتين على الأقل، على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ووصل ثلاثة شهداء أمس إلى مستشفى المعمداني، بقصف لطائرات الاحتلال على محيط مسجد الشيخ زكريا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منزل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، بقصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة العطار في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ الرضوان شمال مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الزيتون في مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات أباتشي الحربية النار على مخيم جباليا شمالا.

واستشهد 6 مواطنين جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة لبد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال الحربي غارة على منطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واستهدف منزلا شرق مخيم البريج.

وجنوبا، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية لعائلة خفاجة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد المواطن أيمن حمدان خفاجة، وزوجته لطيفة إبراهيم، وطفلتهما تقى (عام و3شهور).

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة قبالة شاطئ بحر مدينة رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.