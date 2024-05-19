الجهاد الإسلامي تعرب عن كامل تضامنها مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران

فلسطين اليوم

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد بياناً أكد فيه، أننا "تلقينا بقلق بالغ الأنباء عن حادثة أصابت الطائرة المروحية التي تقل فخامة الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما".

وأضافت: إزاء هذا الحادث الأليم، نعبر عن كامل تضامننا مع الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران، شعباً وقيادة وحكومة، ونسأل الله تعالى أن يكتب السلامة والعافية للرئيس ومساعديه، وأن يكلل جهود البحث عنهم بالأخبار الطيبة.