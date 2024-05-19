السيد خامنئي عقب حادثة مروحية رئيسي: نتمنى عودتهم سالمين.. ولن يحدث خلل في عمل البلاد

فلسطين اليوم

طمأن قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، الشعب الإيراني إلى أنّه لن يكون هناك أي خلل في إدارة شؤون البلاد، داعياً الإيرانيين إلى عدم القلق، في أعقاب حادثة مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وأعرب السيد خامنئي عن أسفه للحادثة التي أصابت مروحية رئيسي، سائلاً الله أن يعيده ورفاقه سالمين.

وكانت مروحية تقلّ الرئيس الإيراني تعرّضت، الأحد، لهبوط صعب في أثناء طريقها إلى محافظة أذربيجان الشرقية.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنّ المروحية التي سقطت هي واحدة من أصل 3 مروحيات، كانت تقلّ رئيسي والوفد المرافق له، وعلى متنها أيضاً وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولون آخرون.

وأضاف التلفزيون الإيراني أنّ مروحية رئيسي اضطرت إلى الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي أعقاب الحادثة، انتشرت فرق الإنقاذ قرب مكان الهبوط، وهو قريب من قرية أوزي، من أجل عمليات البحث.