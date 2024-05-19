فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، حصول هبوط صعب لمروحية تقلّ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى محافظة أذربيجان الشرقية.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنّ المروحية التي سقطت هي واحدة من أصل 3 مروحيات، كانت تقلّ رئيسي والوفد المرافق له، وعلى متنها أيضاً وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولون آخرون.

وأضاف التلفزيون الإيراني أنّ مروحية رئيسي اضطرت إلى الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما أكدت وكالة "نور نيوز" الإيرانية أنّه لم يتم تسجيل أي تقارير عن حريق أو سماع صوت في منطقة هبوط المروحية.

محسن منصوري، المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني، أعلن أنّ الاتصال بالمروحية انقطع عند الساعة الواحدة والنصف، مضيفاً أنّه تم التواصل عدة مرات مع أحد ركابها، وأحد أفراد طاقمها.

وأكد منصوري أنّ جميع الكوادر استنفرت للعمل بجدية من أجل البحث عن المروحية، إلا أنّ الظروف الجوية والطرق في المنطقة صعبة.

وأضاف: "نأمل أن نحصل على أخبار جيدة من فرق الإنقاذ، والعمليات ستستمر حتى الوصول إلى المروحية".

بدوره، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، توظيف كل الإمكانات والتجهيزات اللازمة للبحث عن المروحية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، أنّ فرق الإغاثة تواصل عملها ضمن الظروف الجوية السيئة والطرق الشائكة الصعبة، مشيراً إلى أنّ فرق الإغاثة تواصل تقدّمها نحو مكان الحادثة.

وقال جهرمي: "نمرّ بظروف صعبة ومعقّدة، ولا خبر جديد حتى الآن".

ووصل وزير الصحة إلى غرفة العمليات المسؤولة عن البحث على مروحية الرئيس الإيراني. ومن مقرّ عمليات البحث، أكد الوزير استعداد فرق العلاج لتقديم المساعدة فوراً.

وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أفاد بانتظار وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادثة، موضحاً أنّ التواصل مع طاقم المروحية غير ممكن بسبب الظروف الجوية السيئة.

أما نائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، فتوجّه إلى مدينة تبريز، من أجل متابعة عمليات البحث عن مروحية رئيسي.

وأعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، في حديث إلى التلفزيون الإيراني، تعذّر مواصلة البحث جوياً، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

واقترب 4 من فرق الإنقاذ من موقع سقوط المروحية التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني، وفقاً لما أفاد مراسل صحافي. وأضاف أنّ 46 فرقة إنقاذ تشارك في عمليات البحث.