حركة الجهاد الاسلامي تكرم الشيخ بلال شعبان في "البارد"

فلسطين اليوم

استقبلت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أمين عام حركة التوحيد الإسلامي الدكتور الشيخ بلال شعبان ورئيس لجنة الأسير يحيى سكاف جمال سكاف في مركزها في مخيم نهر البارد.

خلال الزيارة كرمت الحركة الشيخ بلال شعبان لنيله شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية ونيله على درجة ممتاز في اطروحة الدكتوراه بعنوان "فن التأثير بالناس من خلال القرآن الكريم" وقدمت له درعاً تكريمياً.

وخلال اللقاء حاضر الدكتور الشيخ بلال شعبان بالحضور وتحدث عن أهمية معركة طوفان الأقصى وصمود الشعب الفلسطيني منذ 8 شهور، رغم العدد الكبير من المجازر والشهداء.

وشكر حركة الجهاد الاسلامي على هذا التكريم وأكد على علاقات المتينة بين التوحيد الاسلامي وحركة الجهاد الاسلامي.