لازاريني والصفدي: لا مكان آمناً في غزة.. ولا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" أو استبدالها

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "أونروا"، فيليب لازاريني، أنّ نصف سكان غزة أصبحوا مجبرين على الخروج منها بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وشدّد، في مؤتمرٍ صحافي عقده مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، على أنّه "لا خيار أمام سكان غزة سوى العودة إلى المباني المهدّمة مع استمرار العمليات العسكرية في رفح".

وأضاف لازاريني، في هذا الشأن، أنّه "لا يوجد مكان آمن يذهب إليه الناس في قطاع غزة سواء شماليه أو جنوبيه"، مشيراً إلى أنّ "المساعدات تصل إلى القطاع بالقطّارة".

وبشأن الاستهداف الإسرائيلي لمراكز الوكالة وكوادرها في العدوان المستمر منذ نحو 8 أشهر، أعلن لازاريني أنّ أكثر من 180 من موظفي "الأونروا" ارتقوا في غزة، وأنّ 160 موقعاً تابعاً لها تعرض لتدمير جزئي أو كلي.

من جهته، أكد الصفدي أنّ "الأونروا" تواجه محاولة اغتيال سياسي قبل 7 أكتوبر، ولا يمكن الاستغناء عن دورها أو استبدالها بأي جهة أخرى.

وتابع أنّ "الاتهامات التي وجهت للأونروا ثبت أنها باطلة، لافتاً إلى أنّ "محاولة اغتيال الوكالة سياسياً فشلت".

وأضاف أنّ "الأونروا" تواجه تحديات مالية وتحتاج إلى دعم كبير في ضوء حجم الكارثة التي يشهدها قطاع غزة، مشدداً على "استمرار بلاده في تقديم الدعم اللازم للوكالة"، ولافتاً إلى أنّ الوكالة "رغم كل الضغوطات، مستمرة في القيام بدورها، وتقوم بكل ما تستطيعه من أجل تقديم المساعدات".

وبشأن العدوان، صرّح بأنّ سكان غزة يواجهون كارثة غير مسبوقة مع تصعيد العدوان في رفح وشمالي القطاع، داعياً إلى وقف هذا العدوان وفتح كل المعابر "من أجل وضع حد لتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع"، ومؤكداً أنّ من دون وقف إطلاق نار دائم لن تتوقف الكارثة الإنسانية.

وطالب الصفدي بتحقيق دولي شامل وشفاف في جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيراً "يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بالقوانين الدولية وعدم استخدام الجوع سلاحاً في غزة".

أمّا عن الضفة الغربية، فلفت وزير الخارجية الأردني إلى أنها تشهد حرباً على المدن ومخيمات اللاجئين وسط اعتداءات المستوطنين.