ضابطٌ قتيل.. شدّة معارك شمالي قطاع غزة تجبر "جيش" الاحتلال على الإقرار بخسائر إضافية

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل ضابط متأثراً بجراحٍ خطيرة، أصيب بها في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي.

وقدّم المتحدث باسم "جيش" الاحتلال معلومات عن الضابط القتيل، مشيراً إلى أنّه الرائد غال شبات، وهو قائد سرية في "الكتيبة 202" في لواء المظليين 35.

ويُذكر أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يُجبر على الاعتراف بحجم الخسائر في صفوف قواته، التي تواجه مقاومة شرسة في مختلف محاور القتال في غزّة، حيث تنفذ المقاومة عملياتها وتوثّقها بمشاهد تظهر إصابة الجنود الإسرائيليين.

وكان يوم الأربعاء في 15 أيار/مايو الجاري قد شهد زخمًا لعلميات المقاومةالنوعية، ولا سيما في جباليا شمالي القطاع، حيث تواصل منذ نحو 8 أشهر تصديها لقوات الاحتلال المتوغِلة.

وعقب عمليات المقاومة في هذا اليوم، اعترف "جيش" الاحتلال بإصابة 23 جندياً في 24 ساعة في المعارك البرية الدائرة في القطاع، ومن بين هؤلاء، أُصيب ضابط من الكتيبة 202 في لواء المظليين بجروح خطيرة و2 آخرين بجروح متوسطة شمالي القطاع.

وفي وقت سابقٍ اليوم، اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل جنديين وإصابة 4 خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي التفاصيل، أعلن "الجيش" مقتل الرقيب نحمان فاكانين، والرقيب نوعام باتان، من لواء "غفعاتي" في معارك جنوبي القطاع.

كما أعلن إصابة ضابط إصابة خطيرة، وجنديين آخرين من لواء "غفعاتي"، كما أُصيب إصابة خطيرة جندي احتياط من كتيبة "الجسور 5832" لهندسة المنطقة الشمالية، في جنوبي قطاع غزة.