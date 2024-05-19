الصحة تحذر من النقص الحاد في الأدوية بمستشفيات قطاع غزة

فلسطين اليوم

حذرت وزارة الصحة من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية، لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية في مستشفيات قطاع غزة.

وقالت الصحة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "الأدوية والمستهلكات الطبية أصبح رصيدها صفر في المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله لكافة معابر قطاع غزة".

وشددت الصحة على أن هذا الأمر يهدد حياة المرضى بالخطر، مطالبة كافة المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية، بالعمل على توفير الأدوية والمستهلكات الطبية وإدخالها إلى قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال احتلاله وإغلاقه لمعابر قطاع غزة لليوم الـ13على التوالي، منذ بدأ اجتياحه البري لمدينة رفح جنوب القطاع، ومنع سفر آلاف الجرحى والمرضى عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج، وعدم إدخال أية مساعدات إنسانية من معبر كرم أبو سالم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال حربه المدمرة على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين