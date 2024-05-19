الصحة: 70 شهيدًا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 70 شهيدًا و110 إصابات وصلت مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، إلى أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأوضحت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، ارتفعت إلى 35456 شهيدًا، و79476 مصابًا.

وقالت إن أعدادًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم