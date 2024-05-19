استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عسكري بالقدس

فلسطين اليوم

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال، اليوم الأحد، قرب حاجز الكونتينر العسكري جنوب شرقي القدس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف تجاه شاب لدى مروره عبر حاجز الكونتنير الفاصل بين وسط وجنوب الضفة الغربية، ومنعت الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إليه أو تقديم إسعافات له.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بشكل كامل وتسببت بأزمة مرورية خانقة، واحتجزت مئات المركبات المارة عبر الحاجز العسكري.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها استلمت شهيدا من حاجز الكونتينر قرب القدس، ونقلته إلى مستشفى الحسين في بيت جالا.

وفي أعقاب إطلاق النار، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات العيزرية، وأبو ديس، والسواحرة، بشكل كامل ومنعت الخروج والدخول إليها بالتزامن مع إغلاق الحاجز واحتجاز آلاف المركبات.