الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال دمّر 300 منزل في جباليا

فلسطين اليوم

قال الدفاع المدني الفلسطيني في شمال قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت أكثر من 300 منزل في جباليا منذ بداية توغله في المدينة.

وأورد الدفاع المدني في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن طواقمه انتشلت مئات الشهداء في جباليا، مؤكدًا: "ولا يزال آخرون تحت الأنقاض".

ونوه إلى أن الاحتلال يطلق القذائف باتجاه مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا، مبينًا أن مستشفى كمال عدوان خرج عن الخدمة في ظل تهديدات الاحتلال واستهدافاته.

وتتعرض جباليا لعدوان عسكري من الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أيام، يتخلله قصف مدفعي وجوي متزامن؛ أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء وإصابة آخرين، تزامنًا مع ارتكاب مجازر وقصف مبانٍ سكنية مأهولة وبنى تحتية.