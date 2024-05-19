مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.