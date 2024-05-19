بقذائف المدفعية.. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع "الراهب"

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم الأحد، استهداف مجاهديها موقع "الراهب" التابع للاحتلال الإسرائيلي ‏بقذائـف المدفعية.

وفي بيان، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وكانت المقاومة قد نفذت، أمس السبت، سلسلة عمليات بلغ عددها 12 عملية في 24 ساعة، طالت أهدافاً متنوعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.