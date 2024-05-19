سرايا القدس تشتبك مع الاحتلال وتدمر آلياته وتحقق إصابات مؤكدة شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مقر قيادة العمليات شرق جباليا شمال قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون، وذلك في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

وقالت سرايا القدس في بيان لها، إنها اشتبكت بالأسلحة الرشاشة مع قوة راجلة من جيش الاحتلال في شارع الترنس بمخيم جباليا وحققت إصابات مؤكدة.

وأضافت السرايا، أن مجاهديها تمكنوا فجر اليوم من تفجير عبوة صدمية في دبابة "ميركافاه 4" قرب محطة تمراز في مخيم جباليا شمال القطاع.