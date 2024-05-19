الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وفرض لاحتلال إجراءاته العسكرية على الحاجز، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات للمتوجهين إلى الأغوار، خاصة مع توجه المدرسين والموظفين إلى تلك المناطق.

ويشهد الحاجز الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويعد منفذا أساسيا إلى الأغوارتفتيشا للمركبات، وإجراءات عسكرية مشدةة منذ أشهر.