قمع تظاهرة مساندة لفلسطين في نيويورك واعتقال عدد من المشاركين

فلسطين اليوم

تظاهر مئات الأميركيين، اليوم الأحد، في واشنطن ونيويورك تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، وإحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية الـ76.

وطالب المتظاهرون بدعم الحقوق الفلسطينية، وبالوقف الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزّة، والتي أدّت إلى استشهاد وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني.

وهاجمت الشرطة الأميركية التظاهرة المساندة لفلسطين في نيويورك، واعتقلت عدداً من المشاركين فيها.