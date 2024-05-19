"جيش" الاحتلال يقر بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال معارك قطاع غزة

فلسطين اليوم

اعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وفي التفاصيل، اعترف "الجيش" بمقتل الرقيب نحمان فاكانين، والرقيب نوعام باتان، من لواء "غفعاتي" في معارك جنوبي القطاع.

كما أقرّ "الجيش" بإصابة ضابط إصابة خطرة، وجنديين آخرين من لواء "غفعاتي"، كما أُصيب إصابة خطرة جندي احتياط من كتيبة "الجسور 5832" لهندسة المنطقة الشمالية، في جنوبي قطاع غزة.

وأمس السبت، أقر "جيش" الاحتلال بمقتل أحد جنوده في سرية الاتصالات المحوسبة، لواء المظليين، خلال معارك في شمالي قطاع غزة.

وبمقتل هؤلاء، ارتفعت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، إلى 630 قتيلاً، من بينهم 282 سقطوا منذ بداية العملية العسكرية البرية في قطاع غزة، وفق موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي.

يأتي ذلك في وقتٍ وصفت فيه وسائل إعلام عبرية المعارك، شمالي القطاع وجنوبيه، بـ"الشرسة"، حيث تخلّلتها أحداثٌ صعبة.