وسط مواجهات واشتباكات .. الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الأحد - حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مواجهات في عدة محاور.

واقتحمت قزات الاحتلال بلدة برقا شرق رام الله، واعتقلت االصحفي في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية عادل معطان عقب اقتحام منزله فجر اليوم.

وفي قلقيلية، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بالجيبات وآليات عسكرية للمدينة ومحاصرة منزلين في "حي القرعان" وقرب "الداخلية" بالمدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت سكانهما بالخروج منها .

وأضافت المصادر، أن مواجهات متفرقة اندلعت بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل مدينة قلقيلية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة ودهمت محلا للهواتف وعاثت فيه خرابا.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي رفيديا بنابلس.

وفي طولكرم، دهمت قوات الاحتلال منجرة وعدة منازل خلال اقتحام ضاحية ذنابة (شرق).

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فادي العنبص بعد اقتحام منزله في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.