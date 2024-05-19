20 شهيدا وعشرات الإصابات والمفقودين في مجزرة للاحتلال في مخيم النصيرات

فلسطين اليوم

استشهد 20 مواطنا على الأقل، وأصيب وفقد آخرون، فجر اليوم الأحد، في غارة اسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية في القطاع، بأن طواقم الاسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 شهيدا من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، الى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل.

ووفق المصادر المحلية، فإن طائرات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على مربع سكني ما أدى إلى تدمير وتضرر العديد من المنازل لعائلات الحلاج وحسان ونصار وأبو الكاس، حيث دمرت على رؤوس ساكنيها.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.