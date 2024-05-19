بواسطة المسيّرات.. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفاً حيوياً في "إيلات"

فلسطين اليوم

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان اليوم، أنّ مجاهديها استهدفوا فجر اليوم الجمعة، بواسطة الطّيران المسيّر، هدفاً حيويًاً في إيلات بأراضينا المحتلّة"، مؤكّدةً "استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثّانية لعمليّات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في ​غزة​، وردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين العزّل".

وكانت المقاومة قصفت خلال الأيام الماضية مدينة "إيلات" المحتلة بواسطة الطيران المسير عدة مرات، وأكد جيش الاحتلال أنه رصد عدداً من الطائرات المسيرة قادماً من جهة الشرق والجنوب.

وذكرت أيضاً أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي، صباح الخميس الماضي، بواسطة الطيران المسير أيضاً.

وكانت قد ضربت، الأربعاء، أهدافاً حيوية للاحتلال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في منطقتي وادي أريحا وقاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر السبع في النقب المحتل.