مُطالبةً غالانت بإزاحة نتنياهو.. عائلات الأسرى الإسرائيليين: "تخلى عن أبنائنا"

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة طالبت وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، وسائر المسؤولين بإزاحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن الحكم.

ورأت عائلات الأسرى، في بيان، أن نتنياهو أفشل التوصل إلى صفقة تبادل، وأنه يجب منعه من الانفراد باتخاذ القرار، وإزاحته فوراً عن الحكم "لأنه ترك أبناءنا يواجهون الموت".

ورأت عائلات الأسرى أنّ توسيع العملية العسكرية في رفح كان يعني التخلي عن الأسرى الأحياء، وأن حكومة نتنياهو تخلت عنهم عبر اتخاذها قرار العملية.

وأشارت عائلات الأسرى إلى أنها ستشوّش على جلسات "الكنيست"، وستبدأ حراكها، يوم الاثنين المقبل.

وفي سياق تصاعد الخلافات الداخلية في كيان الاحتلال، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، ووزير الخارجية السابق في حكومة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، في مقابلة مع القناة الـ"12"، الإسرائيلية: "في الجنوب نرى مراوحة، وفي الشمال نرى استسلاماً"، مضيفاً أنّ "الحرب الوحيدة التي تخاض هنا هي داخل الكابينت".