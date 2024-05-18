في سلسلة عمليات.. حزب الله يستهدف مواقع الاحتلال وتجهيزاته وتجمعات جنوده

فلسطين اليوم

نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، سلسلة عمليات طالت أهدافاً متنوعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلّة وشماليّها، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وأكدت المقاومة استهدافها مقر ‏قيادة كتيبة "ليمان" التابعة لـ "جيش" الاحتلال، بقذائف المدفعية، مشيرةً إلى أنها أصابت المقرّ، بصورة مباشرة.

واستهدفت المقاومة، بالقذائف المدفعية أيضاً، موقع البغدادي، وأصابته بصورة مباشرة. وقبل هذا الاستهداف بساعات، كانت المقاومة استهدفت، بمحلّقة انقضاضية، تموضعاً للجنود الإسرائيليين في الموقع نفسه.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها موقع رأس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية.‏

كما استهدفت المقاومة تموضعاً آخر لجنود "جيش" الاحتلال داخل غرفة في ثكنة "راميم"، بمحلقة هجومية انقضاضية أصابت التجمّع، بصورة مباشرة.

وتبنّت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف انتشار ‏لجنود "جيش" الاحتلال غربي موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية، وبالأسلحة من النوع نفسه استهدفت موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية، لافتةً إلى إصابة الموقع الإسرائيلي، بصورة مباشرة.

وأعلنت المقاومة استهدافها التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة "برانيت"، والتجهيزات التجسسية في موقع الرمتا، بالأسلحة الملائمة التي أصابت الأهداف وأدت إلى تدميرها في الموقعين الإسرائيليين.

واستهدفت أيضاً التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى إصابتها وتدميرها. كما استهدفت المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي ودمّرتها.‏

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد توثق عملية استهدافها مواقع وتجهيزات تجسّسيّة تابعة لـ "جيش" الاحتلال عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.