كمائن وتفخيخ أنفاق في رفح وجباليا...وصواريخ سرايا القدس تضيئ سماء عسقلان

فلسطين اليوم

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد عن الاشتباكات الضارية واستهداف جنود الاحتلال، في مخيم جباليا.

وكشفت سرايا القدس مشاهد عن تفجيرها حقل ألغام في آليات الاحتلال وجنوده، في محور القتال، في حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة.

ووثقت المشاهد تجهيز مجاهدي وحدة الهندسة التابعة للسرايا، للعبوات، وبينها عبوات "ثاقب 40"، والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى صواريخ إسرائيلية أطلقها "جيش" الاحتلال على غزّة، أعاد المقاومون تجهيزهها وتفخيخها. وأظهرت المشاهد أحد المجاهدين وهو يكتب على الصاروخ مقتبساً من القرآن: "وجدوا بضاعتهم رُدّت إليهم".

ونقلت بعدها المشاهد المصوّرة زرع المجاهدين هذه العبوات المعَدّة مسبقاً في الأماكن المحدّدة وفق خطّة الكمين، وتشبيكهم صاروخاً حربياً.

وبيّنت المقاطع تقدّم آليات الاحتلال في اتجاه الحقل، بحيث انفجرت فيها العبوات، لتظهر بعد ذلك بقايا الآليات الإسرائيلية المدمّرة بعد انسحاب القوات.

وأعلنت سرايا القدس خوض مجاهديها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياتهم المتوغلين في شرقي رفح، واستهدفت قوات الاحتلال في حيّ التنور بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وعرضت مشاهد عن "حمم الهاون" توثق استهدافاتها في رفح.

وفي اليوم الـ225 من طوفان الإقصى، أطلقت سرايا القدس صلياتها الصاروخية في اتجاه عسقلان وبئر السبع المحتلتين، محافظةً على قدراتها الصاروخية.

كما نشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية في حماس، مشاهد توثق إطلاقها صاروخاً من نوع "سام 7"، في اتجاه طائرة مروحية إسرائيلية، من طراز "أباتشي"، شمالي مخيم جباليا.

وأبلغ مجاهدو القسّام، بعد عودة الاتصال بعددٍ منهم وعودتهم من خلف الخطوط شرقي مدينة جباليا، تنفيذهم عدّة عمليات، واستهدفوا دبابتي "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" وناقلة جند بعبوة العمل الفدائي.