"الأونروا": 800 ألف شخص أُجبروا على الخروج من رفح منذ بدء العملية الإسرائيلية

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، "أونروا"، فيليب لازاريني، أنّ نحو 800 ألف شخص، أي ما يعادل نصف سكان رفح، أُجبروا على مغادرة مناطق سكنهم، بسبب الاجتياح الإسرائيلي للمنطقة.

وشدد لازاريني على أنّ "الادعاء أن المدنيين في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة هو ادعاء كاذب"، متابعاً: "لا توجد مناطق آمنة في غزة، ولا يوجد مكان آمن، ولا أحد في أمان داخل غزة".

وأضاف أنّه "لم تعد لدى المنظمات الإنسانية إمدادات من أجل تقديمها إلى أهالي القطاع، بما في ذلك الطعام والمواد الأساسية".

وقال لازاريني إنّه "حان الوقت للاتفاق على وقف إطلاق النار، لأن أي تصعيد إضافي سيسبب مزيداً من المعاناة للمدنيين".

وبالتزامن مع العملية البرية، يكثّف الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي وإطلاق النار على مختلف الأحياء في رفح، مرتكباً المجازر بحق المدنيين، ومنهم النساء والأطفال.