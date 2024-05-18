المقاومة تستهدف ثكنة "برانيت" وطيران الاحتلال يغير على بلدات الجنوب

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدفها ‏بالصواريخ تجمعا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت، وأكدت في بيان لها صباح اليوم السبت تحقيق إصابة مباشرة.

وكانت مصادر صحفية، أفادت إن صافرات الإنذار دوت مرات عدة في عدة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل طائرات مسيّرة.

في حين قالت وسائل إعلام عبرية: بأن صفارات الإنذار دوت في 15 مستوطنة بسهل الحولة والجليل الأعلى إثر تسلل مسيرتين من لبنان.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، يإصابة شاب جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة رأس الناقورة الجنوبية.

من جهتها قالت وكالة الأنباء اللبنانية: أن "الطيران الإسرائيلي أغار الليلة الماضية 3 مرات على بلدة الخيام جنوبي البلاد".