"أمبري": إصابة ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل اليمن

فلسطين اليوم

أصيبت ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية المطلة على مضيق باب المندب، وفق ما أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري اليوم السبت.

وقالت الشركة إنه "تم الإبلاغ عن تعرض ناقلة للنفط الخام ترفع علم بنما لهجوم" على بعد نحو 10 أميال بحرية جنوب غرب المخا، مضيفة أن المعلومات "تشير إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ" أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأضافت في وقت لاحق أن الناقلة تلقت مساعدة، وأن الأنباء تفيد بأن إحدى وحدات التوجيه بالسفينة تعمل. ولم تذكر الشركة الجهة التي قدمت المساعدة.

ونصحت أمبري في مذكرة إرشادية السفن في محيط تلك المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق اليوم إن سفينة تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر بعد إصابتها بجسم مجهول على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

وأضافت الهيئة في مذكرة أن "السفينة وطاقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي"، في حين لم ترد أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.

يذكر أن القوات المسلحة اليمنية، بدأت منذ نوفمبر الماضي باستهداف السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى الكيان الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة إسنادا مع المقاومة الفلسطينية في غزة، وتضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب الإبادة للشهر الثامن على التوالي.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات القوات اليمنية، حيث شنت الطائرات الأميركية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن.