سرايا القدس تفجّر "ميركافا" وتنشر مشاهد من التحام مجاهديها مع الاحتلال بجباليا

فلسطين اليوم

قالت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من تفجير عبوة "برق"، في دبّابة "ميركافا" في محور التقدّم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأعلنت سرايا القدس، في بيان منفصل قصفها بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في حي التنور شرق رفح جنوب القطاع.

كما نشرت سرايا القدس في وقت سابق اليوم السبت مشاهد من اشتباكات مجاهدي السرايا مع جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكان الإعلام الحربي في السرايا، قد بث أمس الجمعة مشاهد من قصف مقاتليها بقذائف الهاون قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة شرقي مدينة رفح.