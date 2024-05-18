تشييع جثمان الشهيد اسلام خمايسة في مخيم جنين

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة في محافظة جنين، اليوم السبت، الشهيد إسلام خمايسة في اليامون غرب جنين، الذي ارتقى خلال قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم جنين.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد من أمام مستشفى جنين الحكومي، وجاب شوارع المدينة ومخيمها، ومن ثم نقل إلى بلدة اليامون مسقط رأس الشهيد، ثم أدّى المشيعون الصلاة عليه بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة من قبل عائلته وأحبائه وأصدقائه، قبل مواراته في ثرى مقبرة البلدة.