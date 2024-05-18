سلوفينيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل

فلسطين اليوم

قال رئيس وزراء سلوفينيا، اليوم السبت، إن "الوضع في غزة كارثي وهناك خرق لكل قوانين حقوق الإنسان".

ونقلت قناة CNN عن رئيس الوزراء قوله "أننا سنعترف بالدولة الفلسطينية الشهر المقبل وانقسام مواقف أوروبا لا يساعد في جلب السلام".

وذكرت تقارير إعلامية أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها أيرلندا وإسبانيا، تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 أيار/ مايو الجاري.

وقالت شبكة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTE) الأسبوع الماضي، إن الاتصالات تكثفت بين أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وبحسب الشبكة، أكد متحدث باسم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، مايكل مارتن، أن هذه المحادثات مستمرة بالفعل.

وأشارت إلى أن دولا أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أيرلندا وإسبانيا، ستعلن اعترافها بدولة فلسطين في 21 أيار/ مايو الجاري.