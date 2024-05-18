الصحة: 83 شهيدا و105 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية بغزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم السبت، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 83 شهيدا و105 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35386 شهيدا و79366 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.