كتائب القسام: أجهزنا على 15 جنديا داخل منزل برفح

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا داخل منزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري عبر منصة "تليغرام": "تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد "رعدية".

وأضافت أن مقاتليها اقتحموا بعد ذلك المنزل الواقع في حي التنور شرقي مدينة رفح، واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية.

وفي بلاغ منفصل، قالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي التنور.

ودكت كتائب القسام قوات الاحتلال المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عدوانا على مدينة رفح منذ نحو أسبوعين.

واستهدف قصف إسرائيلي عنيف عدة مناطق في مدينة رفح، كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على حي البرازيل شرقي المدينة.

وأصيب 3 مواطنين فجر اليوم في قصف من طائرات الاحتلال لشارع بالقرب من المستشفى الاماراتي غرب رفح.